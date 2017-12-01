Мальчик уколол школьницу найденным на улице шприцем в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 1 декабря. Суд Нижнего Тагила взыскал моральную компенсацию с родителей мальчика, уколовшего школьницу найденным на улице шприцем.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 25 апреля текущего года на улице Юности: семилетний мальчик нашел на улице шприц и воткнул его в бедро 14-летней девочки. Ведомство отмечает:

«На протяжении полугода девочка наблюдалась врачами с подозрением инфицирования ВИЧ, заражения гепатитом В, С, проходила антиретровирусную терапию, принимала сильнодействующие медицинские препараты».

Следствие возбудило уголовное дело в интересах пострадавшей школьницы. Дзержинский суд Нижнего Тагила взыскал с родителей мальчика 40 тысяч рублей.