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Мальчик уколол школьницу найденным на улице шприцем в Нижнем Тагиле
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    Мальчик уколол школьницу найденным на улице шприцем в Нижнем Тагиле

    10:32  1 Декабря 2017
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    Мальчик уколол школьницу найденным на улице шприцем в Нижнем Тагиле

    Нижний Тагил, 1 декабря. Суд Нижнего Тагила взыскал моральную компенсацию с родителей мальчика, уколовшего школьницу найденным на улице шприцем.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 25 апреля текущего года на улице Юности: семилетний мальчик нашел на улице шприц и воткнул его в бедро 14-летней девочки. Ведомство отмечает:

    «На протяжении полугода девочка наблюдалась врачами с подозрением инфицирования ВИЧ, заражения гепатитом В, С, проходила антиретровирусную терапию, принимала сильнодействующие медицинские препараты».

    Следствие возбудило уголовное дело в интересах пострадавшей школьницы. Дзержинский суд Нижнего Тагила взыскал с родителей мальчика 40 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #нижний тагил
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