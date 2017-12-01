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Власти Екатеринбурга выделили 3 млрд рублей на развитие районов
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    Власти Екатеринбурга выделили 3 млрд рублей на развитие районов

    10:15  1 Декабря 2017  /обновлено: 10:15  01 Декабря 2017
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    Власти Екатеринбурга выделили 3 млрд рублей на развитие районов

    Екатеринбург, 1 декабря. Власти Екатеринбурга приняли городской бюджет на будущий год в первом чтении.

    По информации региональных новостных источников, комиссия по бюджету и экономической политике приняла городской бюджет на 2018 году в первом чтении. В соответствии с документом, около 3 млн рублей выделят на развитие районов, что составляет 7,6% от всех расходов бюджета. 

    На развитие Ленинского района будет выделено 472 млн рублей, на развитие Октябрьского — 328 млн рублей, Орджоникидзевского  — 391 млн рублей, Верх-Исетского  — 386 млн рублей, на развитие района Железнодорожного — 440 млн рублей, Кировского — 373 млн рублей, на Чкаловский  — 444 миллиона рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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