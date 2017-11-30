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Екатеринбург украшен к Новому году лишь на 66%
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    Екатеринбург украшен к Новому году лишь на 66%

    21:08  30 Ноября 2017
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    Екатеринбург украшен к Новому году лишь на 66%

    Екатеринбург, 30 ноября. Администрация Екатеринбурга отметила, что город украшен к Новому году лишь на 66%. Соответствующие данные были приведены на заседании оргкомитета по новогоднему украшению города.

    К первому дню зимы должны были сверкать гирляндами и красоваться новогодними игрушками 11240 объектов Екатеринбурга. Однако, всего 7410 предприятий, организаций и учреждений готовы к празднованию нового года, сообщается на официальном портале города.

    Хорошие показатели по новогоднему настроению у школ, детских садов и дополнительных образовательных учреждений. 150 из 163 школ уже готовы встретить новый год, также подготовились дошкольники: 409 детских садов из 427. Лишь одно учреждение допобразования пока не развесило мишуру и гирлянды.

    «Заявленные предприятия торговли сегодня украшены лишь на 66%, нестационарные объекты на 73%, предприятия сферы общественного питания – на 75%», — сообщает пресс-служба администрации города.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #новый год
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