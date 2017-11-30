Екатеринбург украшен к Новому году лишь на 66%

Екатеринбург, 30 ноября. Администрация Екатеринбурга отметила, что город украшен к Новому году лишь на 66%. Соответствующие данные были приведены на заседании оргкомитета по новогоднему украшению города.

К первому дню зимы должны были сверкать гирляндами и красоваться новогодними игрушками 11240 объектов Екатеринбурга. Однако, всего 7410 предприятий, организаций и учреждений готовы к празднованию нового года, сообщается на официальном портале города.

Хорошие показатели по новогоднему настроению у школ, детских садов и дополнительных образовательных учреждений. 150 из 163 школ уже готовы встретить новый год, также подготовились дошкольники: 409 детских садов из 427. Лишь одно учреждение допобразования пока не развесило мишуру и гирлянды.