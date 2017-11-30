Екатеринбург представили как город-организатор ЧМ-2018

Екатеринбург, 30 ноября. Послы чемпионата мира по футболу — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер и победитель гонки «Данкар-2017» квадроциклист Сергей Карякин — представили Екатеринбург.

«Мне очень приятно быть вовлеченной в этот спортивный праздник», — сообщает Ирина Зильбер.

Презентация городов-организаторов чемпионата мира по футболу прошла в четверг, 30 ноября. Мероприятие проходило в медиацентре Государственного кремлевского дворца, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

«Большая задача — представить свой город во всей красе, показать, что он достоин проводить этап чемпионата мира на своей территории» — отметил Сергей Карякин.

В Москву приехали футболисты с мировым именем — Диего Марадона, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и другие. Они примут участие в жеребьевке, которая пройдет в пятницу, 1 декабря.