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Спорт
Екатеринбург представили как город-организатор ЧМ-2018
Спорт
Екатеринбург представили как город-организатор ЧМ-2018
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    Екатеринбург представили как город-организатор ЧМ-2018

    19:56  30 Ноября 2017
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    Екатеринбург представили как город-организатор ЧМ-2018

    Екатеринбург, 30 ноября. Послы чемпионата мира по футболу — олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер и победитель гонки «Данкар-2017» квадроциклист Сергей Карякин — представили Екатеринбург.

    «Мне очень приятно быть вовлеченной в этот спортивный праздник», — сообщает Ирина Зильбер.

    Презентация городов-организаторов чемпионата мира по футболу прошла в четверг, 30 ноября. Мероприятие проходило в медиацентре Государственного кремлевского дворца, сообщается на официальном портале Екатеринбурга.

    «Большая задача — представить свой город во всей красе, показать, что он достоин проводить этап чемпионата мира на своей территории» — отметил Сергей Карякин.

    В Москву приехали футболисты с мировым именем — Диего Марадона, Фабио Каннаваро, Кафу, Карлес Пуйоль и другие. Они примут участие в жеребьевке, которая пройдет в пятницу, 1 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #чм-2018
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