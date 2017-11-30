Роспотребнадзор оштрафовал детский сад в Екатеринбурге за антисанитарию

Екатеринбург, 30 ноября. Роспотребнадзор по Свердловской области оштрафовал детский сад, который находится на улице Кунарская, за нарушения санитарного законодательства. Общая сумма административных штрафов составила чуть более 39 тыс. рублей.

В ходе плановой проверки был выявлен ряд нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Были обнаружены нарушения условий хранения продуктов питания, правил мытья посуды. Кроме этого проверка показала, что в детском саду нет условий для того, чтобы посушить детскую одежду и обувь в раздевалках, нарушена система формирования групп и другие нарушения.

Сотрудники управления Роспотребнадзора составили протоколы об административном правонарушении, кроме этого было выдано предписание об устранении нарушений, которые были обнаружены в ходе проверки.