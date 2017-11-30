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Почти половину бюджета Екатеринбурга направят на образование в 2018 году
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    Почти половину бюджета Екатеринбурга направят на образование в 2018 году

    12:38  30 Ноября 2017
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    Почти половину бюджета Екатеринбурга направят на образование в 2018 году

    Екатеринбург, 30 ноября. Почти половину бюджета Екатеринбурга планируют направить в сферу образования. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева представила в первом чтении доклад проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в среду, 29 ноября.

    На заседании были рассмотрены вопросы по направлениям: физическая культура и спорт и образование. Расходная часть на образование составит 49,7% от общего объема расходов бюджета города, а это 18,6 млрд рублей. Из этих средств 250 млн рублей будет выделено на капитальные ремонты учебных заведений.

    «За счет межбюджетных трансфертов на образование планируется потратить 10,3 миллиардов рублей», — сообщает пресс-служба Екатеринбургской городской думы.

    Планируют потратить 19,3 млрд рублей на образование в 2019 году, в 2020 – 19,5 млрд рублей. Расходная часть по направлению «физическая культура и спорт» составит 368,4 млн рублей. Запланировано 400,8 млн рублей на 2019, на 2020 года – 402,8 млн рублей.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #бюджет
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