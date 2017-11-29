Глава Свердловской области назначил министра инвестиций и развития

Екатеринбург, 29 ноября. Министром инвестиций и развития Свердловской области стала Виктория Казакова. Указ о ее назначении губернатор региона Евгений Куйвашев подписал в среду, 29 ноября.

Виктория Казакова стала одним из лидеров рейтинга по итогам двух этапов конкурса: за тестирование получила 100 баллов, за презентацию стратегии инвестиционного развития региона — 685 баллов. Третий этап конкурса — собеседование: в нем также принимал участие Александр Породнов, занимающий должность заместителя министра инвестиций и развития, сообщает пресс-служба правительства Свердловской области.