Елку на площади 1905 года в Екатеринбурге украсят 400 золотых шаров

Екатеринбург, 29 ноября. На новогодней елке, расположенной на площади 1905 года в Екатеринбурге, будет висеть 400 золотых шаров.

Новогоднюю елку, высота которой 50 метров, начали собирать в среду, 29 ноября, работы планируют завершить до 10 декабря. По информации местных СМИ, елка будет обновленной: поменяли конус и электропровода. Жителей и гостей города ждет и совершенно новая подсветка, известно, что она будет создавать главные объекты города и футбольные мячи, сообщает «E1.ru».

Ранее сообщалось, что на площади 1905 года будет построен ледовый городок, тема которого — «с днем рождения, любимый город». Торжественное открытие состоится 29 декабря, площадка будет работать до 21 января следующего года.