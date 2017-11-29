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Елку на площади 1905 года в Екатеринбурге украсят 400 золотых шаров
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    Елку на площади 1905 года в Екатеринбурге украсят 400 золотых шаров

    14:01  29 Ноября 2017
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    Елку на площади 1905 года в Екатеринбурге украсят 400 золотых шаров

    Екатеринбург, 29 ноября. На новогодней елке, расположенной на площади 1905 года в Екатеринбурге, будет висеть 400 золотых шаров.

    Новогоднюю елку, высота которой 50 метров, начали собирать в среду, 29 ноября, работы планируют завершить до 10 декабря. По информации местных СМИ, елка будет обновленной: поменяли конус и электропровода. Жителей и гостей города ждет и совершенно новая подсветка, известно, что она будет создавать главные объекты города и футбольные мячи, сообщает «E1.ru».

    Ранее сообщалось, что на площади 1905 года будет построен ледовый городок, тема которого — «с днем рождения, любимый город». Торжественное открытие состоится 29 декабря, площадка будет работать до 21 января следующего года.

    Автор: Дарья Смолина
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    #екатеринбург #елка
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