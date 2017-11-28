Восстановление водохранилища в Нижнем Тагиле обойдется в 40 млн рублей
Екатеринбург, 28 ноября. Власти Свердловской области планируют восстановить Черноисточинское водохранилище, которое является главным источником питьевой воды для жителей Нижнего Тагила.
Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на слова представителя в департаменте информполитики региона, власти займутся реабилитацией Черноисточинского водохранилища, в котором в августе 2016 года массово погибла рыба и разрослись опасные зеленые водоросли. Известно, что власти выделят 39 млн рублей на капитальный ремонт гидротехнического сооружения водоема, на инженерно-технические работы и на поиск подземных источников взамен поверхностных вод Черноисточинского водоема.
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