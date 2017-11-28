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Киркоров рассказал о своих уральских предках-циркачах
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    Киркоров рассказал о своих уральских предках-циркачах

    17:49  28 Ноября 2017
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    Киркоров рассказал о своих уральских предках-циркачах

    Екатеринбург, 28 ноября. Звезда российской эстрады Филипп Киркоров во вторник посетил могилу своего прадеда в Екатеринбурге, о котором певец узнал лишь недавно.

    Пролить свет на фамильное древо артисту помогли журналисты и уральский краевед Николай Неуймин. Оказалось, что прадедом Киркорова по материнской линии был знаменитый цирковой артист Виктор Манион. Певец возложил цветы на могилу предка, вспомнив, что про Манионов ему рассказывала еще бабушка.

    Киркоров рассказал о своих уральских предках-циркачах

    «У нее даже хранилась статья из газеты «Правда», и когда я был подростком, она мне ее показывала, доставая ее, желтенькую, из шкафа. Там лежал ксилофон (у нее был номер на ксилофоне в цирке) и эта газета, где было написано: «Лида Удалая выступала перед Лениным!» — рассказал Киркоров Ura.ru.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #екатеринбург #киркоров #прадед
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