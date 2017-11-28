Киркоров рассказал о своих уральских предках-циркачах

Екатеринбург, 28 ноября. Звезда российской эстрады Филипп Киркоров во вторник посетил могилу своего прадеда в Екатеринбурге, о котором певец узнал лишь недавно.

Пролить свет на фамильное древо артисту помогли журналисты и уральский краевед Николай Неуймин. Оказалось, что прадедом Киркорова по материнской линии был знаменитый цирковой артист Виктор Манион. Певец возложил цветы на могилу предка, вспомнив, что про Манионов ему рассказывала еще бабушка.