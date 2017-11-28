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Консула Сейшел в Екатеринбурге отстранили от должности
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    Консула Сейшел в Екатеринбурге отстранили от должности

    16:46  28 Ноября 2017
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    Консула Сейшел в Екатеринбурге отстранили от должности

    Екатеринбург, 28 ноября. Почетного консула Республики Сейшельские острова в Екатеринбурге отстранили от должности.

    Почетного консула Республики Сейшельские острова в Екатеринбурге Игоря Вожагова, у которого арестовали автомобиль, отстранили от должности. Причиной стала задолженность около 3 миллионов рублей за коммунальные платежи, по кредитам, по налогам и сборам.

    Как сообщает ТАСС, Александр Харлов, глава представительства МИД России в Екатеринбурге отметил:

    «Принято решение о снятии его с должности. Дальнейшее решение по назначению будет принимать внешнеполитическое ведомство Сейшельских островов».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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