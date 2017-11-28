Консула Сейшел в Екатеринбурге отстранили от должности
Екатеринбург, 28 ноября. Почетного консула Республики Сейшельские острова в Екатеринбурге отстранили от должности.
Почетного консула Республики Сейшельские острова в Екатеринбурге Игоря Вожагова, у которого арестовали автомобиль, отстранили от должности. Причиной стала задолженность около 3 миллионов рублей за коммунальные платежи, по кредитам, по налогам и сборам.
Как сообщает ТАСС, Александр Харлов, глава представительства МИД России в Екатеринбурге отметил:
«Принято решение о снятии его с должности. Дальнейшее решение по назначению будет принимать внешнеполитическое ведомство Сейшельских островов».
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