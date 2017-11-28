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Отправивший SMS в ГИБДД екатеринбуржец помог задержать пьяного водителя
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    Отправивший SMS в ГИБДД екатеринбуржец помог задержать пьяного водителя

    15:03  28 Ноября 2017
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    Отправивший SMS в ГИБДД екатеринбуржец помог задержать пьяного водителя

    Екатеринбург, 28 ноября. Сотрудники Госавтоинспекции накануне задержали пьяного водителя благодаря жителю Екатеринбурга.

    Как сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на представителя в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел накануне поздно вечером: местный житель сообщил в дежурную часть ГИБДД о пьяном водителе, который употребляет алкоголь на переднем кресле автомобиля.

    После получения информации ближайшим экипажам было дано поручение остановить машину, если она тронется с места, а сообщившего о нарушениях мужчину попросили предупредить, когда водитель заведет транспортное средство. Это произошло около шести часов утра. Сотрудник Госавтоинспекции спустя несколько секунд задержали водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, от медицинского освидетельствования он отказался.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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