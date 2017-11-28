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Пьяного дебошира приклеили скотчем к креслу на борту летевшего в Екатеринбург лайнера
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    Пьяного дебошира приклеили скотчем к креслу на борту летевшего в Екатеринбург лайнера

    9:12  28 Ноября 2017
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    Пьяного дебошира приклеили скотчем к креслу на борту летевшего в Екатеринбург лайнера

    Екатеринбург, 28 ноября. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир лайнера устроил дебош, поэтому его приклеили скотчем к креслу до окончания полета.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии», инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, на борту пассажирского авиалайнера U6-300, который следовал по маршруту Благовещенск — Екатеринбург. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать пассажирам и членам экипажа, не реагируя на предупреждения и замечания бортпроводников. Тогда командир пассажирского авиалайнера принял решение привязать дебошира скотчем к креслу. В пресс-службе аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге отметили:

    «Экипаж рейса U6-300 сообщил диспетчерам аэропорта о пьяном пассажире на борту. По прилету рейса в Екатеринбург к воздушному судну был вызван наряд полиции».

    Автор: Ксения Пудовкина
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