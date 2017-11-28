Пьяного дебошира приклеили скотчем к креслу на борту летевшего в Екатеринбург лайнера

Екатеринбург, 28 ноября. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения пассажир лайнера устроил дебош, поэтому его приклеили скотчем к креслу до окончания полета.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии», инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, на борту пассажирского авиалайнера U6-300, который следовал по маршруту Благовещенск — Екатеринбург. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал угрожать пассажирам и членам экипажа, не реагируя на предупреждения и замечания бортпроводников. Тогда командир пассажирского авиалайнера принял решение привязать дебошира скотчем к креслу. В пресс-службе аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге отметили: