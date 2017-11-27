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Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса в мороз школьника-инвалида с билетом
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    Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса в мороз школьника-инвалида с билетом

    20:06  27 Ноября 2017  /обновлено: 20:07  27 Ноября 2017
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    Кондуктор в Екатеринбурге высадила из автобуса в мороз школьника-инвалида с билетом

    Екатеринбург, 27 ноября. Кондуктор автобуса в Екатеринбурге высадил ребенка-инвалида с проездным билетом, прокуратура проводит проверку.

    Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, инцидент произошел в четверг, 23 ноября: инвалид I группы  из-за сахарного диабета сел в маршрутный автобус «09» на остановке «Таганский ряд» и оплатил проезд, после чего к нему подошел кондуктор с требованием купить билет. Школьника показал ранее приобретенный проездной билет, но кондуктор попросил его выйти из автобуса. Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков отметил:

    «Надо дать правовую оценку случившемуся. Прокуратура разберется. Мы по каждому подобному случаю общаемся с руководителями автотранспортных предприятий».

    В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, во время которой будет изучена документация компании-перевозчика и опрошены очевидцы инцидента. После проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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