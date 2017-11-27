Банда из пяти интернет-экстремистов предстанет перед судом в Екатеринбурге

Екатеринбург, 27 ноября. Уголовное дело в отношении пяти молодых жителей Екатеринбурга по обвинению в экстремизме передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, группа молодых людей в возрасте от 18 до 21 года в период с марта 2014 по январь 2016 года состояла в сообществе экстремистского характера и размещала в социальных сетях аудио, видео и фотоматериалы, разжигающие межнациональную ненависть. Во время обыска сотрудники охраны правопорядка у задержанных обнаружили литературу экстремистского толка. Действия молодых людей были направлены на совершение серии преступлений: они нападали на людей неславянской внешности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по четырем статьям «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам национальности через сеть «Интернет», «Организация и участие в экстремистском сообществе», «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия», «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия». Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.