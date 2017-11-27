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Россия
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Очевидцы сообщили о яркой вспышке в небе над Екатеринбургом
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    Очевидцы сообщили о яркой вспышке в небе над Екатеринбургом

    13:46  27 Ноября 2017
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    Очевидцы сообщили о яркой вспышке в небе над Екатеринбургом

    Екатеринбург, 27 ноября. Жителей Екатеринбурга испугала яркая вспышка, которая была замечена ночью в небе над городским выставочным центром «Екатеринбург-ЭКСПО». Многие жители приняли ее за крупный метеорит, упавший в районе экспоцентра и аэропорта «Кольцово», однако все оказалось не так просто.

    Вспышка была замечена около 5.00. Автомобилисты выложили запись с видеорегистратора, на которой видно некое светящееся тело, пересекающее небо и потом исчезающее с вспышкой. 

    Как сообщает Ura.ru, вспышку зарегистрировали и камеры наблюдения, расположенные на стенах выставочного центра "Екатеринбург-ЭКСПО" - она была настолько яркой, что на несколько минут ослепила камеры. Некоторые очевидцы даже сообщили о клубах дыма, поднимающихся над экспоцентром.

    Однако на следующий день пресс-служба выставочного центра заявила, что «падение метеорита» является рекламной акцией перед запланированным в «Екатеринбург-ЭКСПО» мероприятием под названием «КосмоЕлка» — падающий метеорит должен был символизировать «прибытие экспонатов музея Космонавтики и аттракционов на «КосмоЕлку».

    Автор: Валентин Меликов
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