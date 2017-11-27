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Власти Екатеринбурга выделят 112 млн рублей на реконструкцию сквера Попова
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    Власти Екатеринбурга выделят 112 млн рублей на реконструкцию сквера Попова

    10:31  27 Ноября 2017  /обновлено: 10:32  27 Ноября 2017
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    Власти Екатеринбурга выделят 112 млн рублей на реконструкцию сквера Попова

    Екатеринбург, 27 ноября. Правительство Свердловской области согласовало план бюджета на будущий год.

    По информации региональных источников со ссылкой на пресс-службу правительства, чиновники согласовали план бюджета на 2018 год. Как сообщает глава министерства финансов Галины Кулаченко, доходная и расходная части бюджета увеличились на 3,9 млрд рублей и на 4,1 млрд рублей соответственно. В свою очередь, дефицит бюджета составляет 11,5 млрд рублей.

    В соответствии с планом бюджета, средства будут выделены на реконструкцию дорог, строительство детских садов и стадионов, на приобретение дорожной техники. Также дополнительное финансирование получило министерство строительство на возведение центра «Эрмитаж-Урал», на ремонт стадиона «Калининец» и сквера Попова.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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