Уральским учителям запретили называть русский язык родным

Екатеринбург, 27 ноября. Уральских учителей к 1 декабря обязали составить новый учебный план, в котором преподавание русского языка не будет подразумеваться как изучение родного языка.

В рамках совещание в местной гимназии преподавателям сообщили, что теперь будут две разных дисциплины: русский язык как государственный язык и русский язык как родной язык. Данное решение было принято для того, чтобы не оскорблять представителей тех российских народностей, для кого русский язык не является родным.

Данное решение удивило уральских преподавателей, поскольку в связи с этим будет увеличено количество часов, однако преподавать язык будут по одному учебнику. В региональном департаменте информационной политики отметили, что на совещании речь шла о корректировке формулировок, прописанных в школьных документах.