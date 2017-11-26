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Спорт
Футболисты «Урала» уступили «Краснодару» в матче 18-го тура чемпионата России
Спорт
Футболисты «Урала» уступили «Краснодару» в матче 18-го тура чемпионата России
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    Футболисты «Урала» уступили «Краснодару» в матче 18-го тура чемпионата России

    17:24  26 Ноября 2017
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    Футболисты «Урала» уступили «Краснодару» в матче 18-го тура чемпионата России

    Екатеринбург, 26 ноября. Футбольный клуб «Урал» проиграл на своем поле «Краснодару» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Счет встречи 1:0.

    Единственный гол забил в этой встрече Федор Смолов на 34 минуте. Во втором тайме главный судья Владимир Москалев показал желтую карточку игроку «Урала» Михаилу Меркулову.

    «Мне, находясь на футбольном поле, казалось, что мы, особенно во втором тайме,  полностью доминируем, имеем преимущество и создаем моменты. Единственное, у нас не получилось реализовать важные моменты, которые имели», — приводит пресс-служба футбольного клуба «Урал» слова футболиста Николая Димитрова.

    На данный момент «Урал» имеет в своем активе 24 очка, он занимает восьмое место. «Краснодар» расположился на четвертом месте, он отстает от лидера турнирной таблицы -«Локомотива» - шесть очков.

    Автор: Дарья Смолина
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    #футбол #екатеринбург #краснодар #фк урал #фк краснодар
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