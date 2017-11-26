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Пьяный пенсионер стал виновником ДТП в Свердловской области
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    Пьяный пенсионер стал виновником ДТП в Свердловской области

    11:44  26 Ноября 2017
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    Пьяный пенсионер стал виновником ДТП в Свердловской области

    Екатеринбург, 26 ноября. Автомобильная авария с участием трах машин произошла на Ново-Московском тракте под Ревдой Свердловской области накануне около десяти часов вечера. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия стал пьяный 60-летний водитель KIA.

    Мужчина ехал из поселка Дружинино в Ревду, при обгоне автомобиль KIA столкнулся с Газелью, которая опрокинулась на бок, а затем и с другой машиной – Scania, сообщает «Е1.ru» со ссылкой на сообщение ГИБДД по Свердловской области. В аварии пострадал 28-летний водитель Газели, его доставили в больницу.

    По информации очевидцев, 60-летний водитель неадекватно вел себя на дороге и был сильно пьян. Данный факт подтвердили, у мужчины в крови обнаружили 1,23 мг/л алкоголя при допустимом значении - 0,16 мг/л. На пожилого человека составили протокол по статье «управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения <…>». Ему грозит наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от полутора до двух лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #свердловская область
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