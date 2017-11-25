Баскетболистки УГМК продолжили серию побед, обыграв «Динамо»

Екатеринбург, 25 ноября. Баскетболистки екатеринбургского УГМК одержали победу над московским «Динамо» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Девушки продолжили серию побед.

Матч проходил на паркете в Екатеринбурге. Баскетболистки УГМК выиграли со счетом 85:70, для девушек это стала восьмая победа подряд в российской Премьер-лиге. Самым результативным игроком стала Бриттни Грайнер, которая заработала 25 очков и сделала семь подборов. Кроме этого отличились еще две баскетболистки УГМК — Альба Торренс и Раиса Мусина.