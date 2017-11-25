Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пермская актриса Катерина Шпица присоединилась к флешмобу ко Дню матери
Спорт
Баскетболистки УГМК продолжили серию побед, обыграв «Динамо»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Баскетболистки УГМК продолжили серию побед, обыграв «Динамо»

    19:41  25 Ноября 2017
    54

    Баскетболистки УГМК продолжили серию побед, обыграв «Динамо»

    Екатеринбург, 25 ноября. Баскетболистки екатеринбургского УГМК одержали победу над московским «Динамо» в матче чемпионата России по баскетболу среди женских команд. Девушки продолжили серию побед.

    Матч проходил на паркете в Екатеринбурге. Баскетболистки УГМК выиграли со счетом 85:70, для девушек это стала восьмая победа подряд в российской Премьер-лиге. Самым результативным игроком стала Бриттни Грайнер, которая заработала 25 очков и сделала семь подборов. Кроме этого отличились еще две баскетболистки УГМК — Альба Торренс и Раиса Мусина.

    «Были хорошие отрезки в нападении. <…> Я остался недоволен нашей сегодняшней защитой. Нам предстоит почистить ее и поработать над ней», — сообщает главный тренер УГМК Олаф Ланге.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #екатеринбург #баскетбол #динамо #угмк
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть