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Синоптики обещаю резкое похолодание в ближайшее время в Екатеринбурге
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    Синоптики обещаю резкое похолодание в ближайшее время в Екатеринбурге

    18:17  25 Ноября 2017
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    Синоптики обещаю резкое похолодание в ближайшее время в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 25 ноября. Синоптики обещают, что в Екатеринбурге и Свердловской области температура воздуха опустится до -20 в ближайшие ночи.

    По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью будет холодно: от минус семи до -15, однако в горах и низинах температура может быть до -20. Днем температура воздуха в Свердловской области ожидается от минус шести до минус девяти в течение трех дней: 26, 27 и 28 ноября.

    В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, температура днем от минус четырех до минус девяти. При этом самым холодным днем будет воскресенье, 26 ноября, температура — от минус семи до минус девяти. Синоптики обращают внимание автомобилистов: на дорогах города гололедица. Осадков не обещают.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #екатеринбург #свердловская область
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