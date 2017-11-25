Синоптики обещаю резкое похолодание в ближайшее время в Екатеринбурге

Екатеринбург, 25 ноября. Синоптики обещают, что в Екатеринбурге и Свердловской области температура воздуха опустится до -20 в ближайшие ночи.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью будет холодно: от минус семи до -15, однако в горах и низинах температура может быть до -20. Днем температура воздуха в Свердловской области ожидается от минус шести до минус девяти в течение трех дней: 26, 27 и 28 ноября.

В Екатеринбурге ожидается переменная облачность, температура днем от минус четырех до минус девяти. При этом самым холодным днем будет воскресенье, 26 ноября, температура — от минус семи до минус девяти. Синоптики обращают внимание автомобилистов: на дорогах города гололедица. Осадков не обещают.