Подросток провалился под лед и утонул, спасая собаку на Урале

Екатеринбург, 25 ноября. Трагический инцидент произошел 24 ноября в Курганской области: 13-летний подросток, пытаясь спасти собаку, провалился под лед и утонул.

Как стало известно, школьник вместе со своей собакой и двумя друзьями отправился на реку Исеть в селе Верхозино Шадринского района. Пес побежал по тонкому льду к открытой воде и провалился. Его маленький хозяин бросился спасать питомца, в результате провалился сам.

«Достаточно сильное течение быстро его унесло. Собака тоже утонула», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах Шадринского района.

В настоящее время тело ребенка ищут водолазы, сообщает агентство URA.RU.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске разыскивают 12-летнего мальчика.