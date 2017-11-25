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Подросток провалился под лед и утонул, спасая собаку на Урале
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    Подросток провалился под лед и утонул, спасая собаку на Урале

    13:01  25 Ноября 2017
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    Подросток провалился под лед и утонул, спасая собаку на Урале

    Екатеринбург, 25 ноября. Трагический инцидент произошел 24 ноября в Курганской области: 13-летний подросток, пытаясь спасти собаку, провалился под лед и утонул.

    Как стало известно, школьник вместе со своей собакой и двумя друзьями отправился на реку Исеть в селе Верхозино Шадринского района. Пес побежал по тонкому льду к открытой воде и провалился. Его маленький хозяин бросился спасать питомца, в результате провалился сам. 

    «Достаточно сильное течение быстро его унесло. Собака тоже утонула», — рассказал журналистам источник в правоохранительных органах Шадринского района.

    В настоящее время тело ребенка ищут водолазы, сообщает агентство URA.RU.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске разыскивают 12-летнего мальчика.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #курганская область
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