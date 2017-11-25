Смертельное ДТП произошло на трассе под Екатеринбургом

Екатеринбург, 25 ноября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 88-м километре автодороги Екатеринбург — Реж-Алапаевск. Авария унесла жизни трех человек.

Участниками аварии стали два транспортных средства: легковой автомобиль Nissan Almera и грузовик Freightliner Century. Водитель не справился с управлением: его автомобиль стало заносить, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Об этом сообщает «ФедаралПресс» со ссылкой на сообщение пресс-службы областного управления ГИБДД.

Как стало известно, в дорожно-транспортном происшествии погибли три человека: водитель легкового автомобиля Nissan Almera и два его пассажира. Они получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте происшествия. Информации о состоянии водителя Freightliner Century на данный момент нет.