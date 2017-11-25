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Русский язык перестанет быть родным для учителей Екатеринбурга
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    Русский язык перестанет быть родным для учителей Екатеринбурга

    11:31  25 Ноября 2017
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    Русский язык перестанет быть родным для учителей Екатеринбурга

    Екатеринбург, 25 ноября. Предмета «русский язык», который называли также «родной язык», нет, однако теперь есть предметы: русский как государственный язык и русский как родной язык для тех, кто его таким считает. Совещание по этому вопросу прошло в екатеринбургской школе.

    На совещании, которое называлось «Профилактика нарушений обязательных требований законодательства РФ в сфере образования в части обеспечения прав граждан РФ на изучение родного языка из числа языков народов РФ», у преподавателей екатеринбургской классической гимназии появилось много вопросов.

    «Раньше говорилось, что подобное будет только в национальных республиках. <…> теперь в обязательном порядке это распространили и на нас», — приводит «Ura.ru» слова завуча одной из школ.

    Педагогам нужно будет составить новый учебный план по двум предметам: государственный русский язык и родной русский язык к 1 декабря. Как стало известно, использование названия предмета «родной язык» к русскому является недопустимым, потому что для кого-то язык не является родным, и это будет звучать как оскорбление.

    Автор: Дарья Смолина
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    #школа #екатеринбур
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