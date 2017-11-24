Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Эрдоган и Трамп обсудили политику США в отношении курдов в Сирии
Общество
Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

    18:27  24 Ноября 2017
    48

    Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

    Екатеринбург, 24 ноября. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности объявили в Свердловской области.

    Как сообщают региональные источники со ссылкой на информацию от Уральского гидрометцентра, в период с часов 25 ноября до 20 часов 29 ноября на территории Свердловской области ожидается смог и неприятный запах из-за метеорологических условий, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе

    Горожане сегодня, 24 ноября, жаловались на неприятный запах, но синоптики на данный момент не отмечают задымленности атмосферы и появление несвойственного запаха.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #екатеринбург
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть