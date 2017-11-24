Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

Екатеринбург, 24 ноября. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности объявили в Свердловской области.

Как сообщают региональные источники со ссылкой на информацию от Уральского гидрометцентра, в период с часов 25 ноября до 20 часов 29 ноября на территории Свердловской области ожидается смог и неприятный запах из-за метеорологических условий, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе

Горожане сегодня, 24 ноября, жаловались на неприятный запах, но синоптики на данный момент не отмечают задымленности атмосферы и появление несвойственного запаха.