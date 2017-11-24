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Общество
Новый автовокзал появится в Екатеринбурге
Общество
Новый автовокзал появится в Екатеринбурге
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    Новый автовокзал появится в Екатеринбурге

    16:50  24 Ноября 2017
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    Новый автовокзал появится в Екатеринбурге

    Екатеринбург, 24 ноября. Власти Екатеринбурга разрабатывают проект нового автовокзала, строительство которого планируют начать в 2018 году.

    Новый транспортно-пересадочный узел планируют построить в микрорайоне «Ботанический». В настоящее время продолжается работа над проектно-сметной документацией. В ее разработке принимают участие международные эксперты в сфере комплексного планирования и строительства. Общая стоимость проекта составит 400 млн долларов, а общая площадь здания составляет 300 тысяч квадратных метров.

    Известно, что автовокзал построят на территории 19,9 га в границах улиц Крестинского — Академика Шварца – Белинского — Объездная дорога.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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