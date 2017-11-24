Депутат Госдумы выступил за референдум о переименовании Свердловской области

Екатеринбург, 24 ноября. Референдум о переименовании Свердловской области может пройти во время президентских выборов.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских в социальных сетях предложил дать другое название области, что позволит увеличить количество избирателей на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Он подчеркнул:

«Свердловская область относится к территориям, где посещаемость избирательных участков «хромает. Переименование региона...вызовет ажиотаж и выстроятся очереди за бюллетенями».

Депутат сообщил, что за основу нового предложения взял ситуацию в Республике Коми, где предложили совместить региональный референдум о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту с президентскими выборами.