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Депутат Госдумы выступил за референдум о переименовании Свердловской области
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    Депутат Госдумы выступил за референдум о переименовании Свердловской области

    14:25  24 Ноября 2017
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    Депутат Госдумы выступил за референдум о переименовании Свердловской области

    Екатеринбург, 24 ноября. Референдум о переименовании Свердловской области может пройти во время президентских выборов.

    Депутат Госдумы Андрей Альшевских в социальных сетях предложил дать другое название области, что позволит увеличить количество избирателей на президентских выборах, которые пройдут в марте 2018 года. Он подчеркнул:

    «Свердловская область относится к территориям, где посещаемость избирательных участков «хромает. Переименование региона...вызовет ажиотаж и выстроятся очереди за бюллетенями».

    Депутат сообщил, что за основу нового предложения взял ситуацию в Республике Коми, где предложили совместить региональный референдум о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту с президентскими выборами.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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