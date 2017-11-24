Жители двух микрорайонов Екатеринбурга останутся без электричества

Екатеринбург, 24 ноября. Два микрорайона Екатеринбурга останутся без электроснабжения из-за работ по демонтажу грозотроса на воздушной линии.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс- службу ОАО «МРСК Урала», в понедельник, 27 ноября, 1 и 5 декабря в Екатеринбурге специалисты "Свердловэнерго" на время ограничат подачу электроэнергии в микрорайоне Старая Сортировка в связи с демонтажом грозотроса на воздушной линии "Искра - Сортировка".

Ограничение подачи электроэнергии запланировано с период с 8.00 до 13.00 часов по московскому времени в районе улиц Сортировочная — Автомагистральная — Минометчиков — Строителей — Байдукова — Решетская.