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Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию девочке, провалившейся в яму с глиной
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    Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию девочке, провалившейся в яму с глиной

    11:42  24 Ноября 2017  /обновлено: 11:42  24 Ноября 2017
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    Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию девочке, провалившейся в яму с глиной

    Нижний Тагил, 24 ноября. Компенсацию морального ущерба, причиненного ребенку, застрявшему в яме с глиной, выплатит администрация Нижнего Тагила.

    Инцидент произошел 4 июля текущего года  возле недействующей заправки, расположенной на улице Алтайской: 12-летняя девочка провалилась по пояс в яму с водой и глиной и застряла. Бригада поисково-спасательной службы вызволила ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

    Сотрудники охраны правопорядка выяснили, что следить за участком должны были городские власти. Дзержинский районный суд обязал администрацию города выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней девочки и ее законного представителя.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #нижний тагил
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