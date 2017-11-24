Мэрия Нижнего Тагила выплатит компенсацию девочке, провалившейся в яму с глиной

Нижний Тагил, 24 ноября. Компенсацию морального ущерба, причиненного ребенку, застрявшему в яме с глиной, выплатит администрация Нижнего Тагила.

Инцидент произошел 4 июля текущего года возле недействующей заправки, расположенной на улице Алтайской: 12-летняя девочка провалилась по пояс в яму с водой и глиной и застряла. Бригада поисково-спасательной службы вызволила ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Сотрудники охраны правопорядка выяснили, что следить за участком должны были городские власти. Дзержинский районный суд обязал администрацию города выплатить компенсацию в размере 10 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней девочки и ее законного представителя.