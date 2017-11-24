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Фура насмерть сбила менявшего колесо водителя на кольцевой дороге Екатеринбурга
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    Фура насмерть сбила менявшего колесо водителя на кольцевой дороге Екатеринбурга

    10:57  24 Ноября 2017
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    Фура насмерть сбила менявшего колесо водителя на кольцевой дороге Екатеринбурга

    Екатеринбург, 24 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспортного средства случилось вчера на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

    По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, происшествие случилось в четверг, 23 ноября, около шести часов вечера на 60 километре кольцевой автодороги. Мужчина, производивший замену колеса на своем транспортном средстве, попал под грузовик.

    Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель транспортного средства ДАФ пояснил, что скончавшийся не был виден на проезжей части. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #екатеринбург
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