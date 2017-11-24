Фура насмерть сбила менявшего колесо водителя на кольцевой дороге Екатеринбурга

Екатеринбург, 24 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспортного средства случилось вчера на Екатеринбургской кольцевой автодороге.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, происшествие случилось в четверг, 23 ноября, около шести часов вечера на 60 километре кольцевой автодороги. Мужчина, производивший замену колеса на своем транспортном средстве, попал под грузовик.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель транспортного средства ДАФ пояснил, что скончавшийся не был виден на проезжей части. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП.