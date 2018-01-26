В ДФО создадут тренд «Жить на Дальнем Востоке»

Владивосток, 26 января. Заместитель председателя правительства РФ и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что нужно создать тренд «Жить на Дальнем Востоке». Об этом сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, Трутнев считает, что создание тренда «Жить на Дальнем Востоке» необходимо для достижения поставленных в утвержденной в минувшем году «Концепции демографической политики Дальнего Востока» до 2025 года. Согласно Концепции, население ДФО должно увеличиться на 452 тыс. человек к 2025 году.

Увеличение численности населения должно произойти благодаря программе «дальневосточный гектар», которой планируется провести «перезагрузку». Планируется повысить качество работы уполномоченных оформлять земельные участки органов и расширить до 35% от территории ДФО площадь доступных для участников программы доступных земель.

Напомним, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин допустил, что программа «дальневосточный гектар» может быть расширена. Например, получить землю смогут соотечественники из-за рубежа. Президент подчеркнул, что на Дальний Восток уже удалось привлечь большой объем инвестиций.