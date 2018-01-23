Выборы-2018: общественная приемная открылась в избирательном штабе Путина в ЕАО

Биробиджан, 23 января. На базе избирательного штаба Владимира Путина в городе Биробиджане открывается общественная приемная, в которой жители Еврейской автономной области смогут задать интересующие их вопросы по поводу предстоящих в марте 2018 года президентских выборов.

Одной из основных задач общественного штаба является информирование граждан России о предстоящих президентских выборах. Кроме того, в штабе ведется агитационная работа, реализация проектов по взаимодействию с избирателями, организация работы с общественными обращениями, активистами и волонтерами.

В Еврейской автономии избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который идет на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженца, открылся 18 января — за два месяца до даты выборов. Сопредседателями избирательного штаба стали доверенные лица президента в ЕАО — директор школы в селе Валдгейм Андрей Бялик и глава «Союза промышленников и предпринимателей» ЕАО Ефим Шмаин.

Ранее Ura.ru сообщало о том, что в ЦИК РФ была передана вторая часть списка доверенных лиц Путина.