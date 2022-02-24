Депутат Госдумы от Дагестана Гаджиев заявил о готовности отправиться на фронт

Махачкала, 24 февраля. Депутат Госдумы от Дагестана, генерал-майор Абдулхаким Гаджиев заявил о своей готовности отправиться в зону боевых действий на Украине. Об этом ФАН сообщил сам парламентарий.

«Как генерал, боевой офицер, я, безусловно, поддерживаю решение верховного главнокомандующего Владимира Путина и готов в любой момент по приказу сменить кресло депутата на полевую форму военнослужащего», — сказал Гаджиев.

Он отметил, что всецело поддерживает решение президента России о проведении специальной военной операции. Это вынужденный шаг, на который Москву подтолкнуло недоговороспособность Запада, уверен парламентарий.

«Мы все с вами были свидетелями многочисленных раундов переговоров, которые, к сожалению, не дали результатов», — напомнил он.

По словам Гаджиева, Киев ясно дал понять, что не намерен выполнять Минские соглашения. При этом Россия не могла себе позволить и дальше наблюдать за страданиями жителей Донецкой и Луганской республик.

«Это вынужденный шаг, который позволит обеспечить мир и безопасность для жителей ДНР и ЛНР, а также всей Европы. Дальше терпеть убийства наших сограждан, наращивание на наших рубежах враждебной военной инфраструктуры мы не имеем права», — заявил депутат.

Абдулхаким Гаджиев проходил срочную военную службу в воздушно-десантных войсках. Он окончил Нижегородскую высшую школу МВД, Академию управления МВД России и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Работал в органах внутренних дел Дагестана на разных должностях, участвовал в боевых действиях в республике в 1999 году, а также в Кадарской зоне. Позднее занимал должности заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД по Дагестану, замначальника полиции округа по оперативной работе Главного управления МВД РФ по СКФО, заместителя командующего Северо-Кавказским округом войск Росгвардии. В 2021 году Гаджиев был избран депутатом Госдумы от Дагестана.

Ранее ФАН сообщал, что глава Дагестана Сергей Меликов назвал верным решение Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он призвал жителей республики сохранять спокойствие и выдержку.