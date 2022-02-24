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Глава Дагестана назвал спецоперацию в Донбассе необходимой и призвал к спокойствию
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава Дагестана назвал спецоперацию в Донбассе необходимой и призвал к спокойствию
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Махачкала, 24 февраля. Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе является верным и не направлено на ущемление интересов украинцев, считает глава Дагестана Сергей Меликов. Он призвал жителей северокавказской республики сохранять спокойствие.

По словам Меликова, мирные попытки деэскалации ситуации на востоке Украины не привели к успеху. Поэтому Москва была вынуждена прибегнуть к спецоперации, которая направлена на поддержание мира в соседнем государстве.

«Считаю это решение главы государства выверенным и обоснованным. Конечно, мы не можем равнодушно смотреть на издевательства и многолетний геноцид жителей ДНР и ЛНР со стороны марионеточного киевского режима. В наши планы не входит ущемление интересов Украины и украинского народа, но мы хотим чувствовать себя в безопасности. Все попытки мирно решать назревающие конфликты, к сожалению, безуспешны», — говорится в заявлении Меликова.

Глава Дагестана заверил, что ситуация находится под контролем. Он призвал жителей республики сохранять выдержку.

«Ситуация находится под контролем, все республиканские органы власти продолжают работать в штатном режиме, синхронизируя мероприятия с федеральным уровнем власти. Хочу призвать вас сохранять спокойствие и выдержку», — заявил руководитель региона.

Ранее ФАН сообщал, что мэр дагестанского Каспийска Борис Гонцов напомнил о надежной защите российских границ. Он отметил, что страна никому не отдаст ни пяди своей земли.

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россия донбасс дагестан спецоперация меликов
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