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Два депутата Госдумы от Дагестана попали в санкционный список Евросоюза
Политика
Два депутата Госдумы от Дагестана попали в санкционный список Евросоюза
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Махачкала, 24 февраля. Депутаты Государственной думы от Дагестана Хизри Абакаров и Мурад Гаджиев попали в санкционный список Европейского союза. Всего в него вошел 351 парламентарий.

Об ограничениях в отношении российских депутатов объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, рестрикции стали реакцией Евросоюза на голосование в Госдуме по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской республик.

Попавшим в санкционный список депутатам запрещен въезд на территорию стран Европейского союза. Также Брюссель заморозит их банковские счета и активы за рубежом.

Ранее ФАН сообщал, что признание Москвой независимости республик Донбасса обеспечит безопасность их жителей, а западные санкции были бы введены при любом развитии ситуации. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев.

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