Два депутата Госдумы от Дагестана попали в санкционный список Евросоюза

Махачкала, 24 февраля. Депутаты Государственной думы от Дагестана Хизри Абакаров и Мурад Гаджиев попали в санкционный список Европейского союза. Всего в него вошел 351 парламентарий.

Об ограничениях в отношении российских депутатов объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, рестрикции стали реакцией Евросоюза на голосование в Госдуме по вопросу признания независимости Донецкой и Луганской республик.

Попавшим в санкционный список депутатам запрещен въезд на территорию стран Европейского союза. Также Брюссель заморозит их банковские счета и активы за рубежом.

Ранее ФАН сообщал, что признание Москвой независимости республик Донбасса обеспечит безопасность их жителей, а западные санкции были бы введены при любом развитии ситуации. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев.