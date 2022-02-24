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Мэр дагестанского Каспийска заявил, что Россия не отдаст ни пяди своей земли
Общество
Мэр дагестанского Каспийска заявил, что Россия не отдаст ни пяди своей земли
wikipedia.org  /  Шамиль Магомедов / CC BY-SA 2.0

Махачкала, 24 февраля. Мэр дагестанского Каспийска Борис Гонцов заявил, что российские границы находятся под надежной защитой армии. Страна никому не отдаст ни пяди своей земли, уверен он.

Политик напомнил, что Россия — крупнейшее по территории государство в мире. Он посоветовал держать в голове все попытки захвата российских земель, которые завершились крупными неудачами для врагов.

«Наша страна — самая крупная в мире: с запада на восток — более десяти тысяч километров, с севера на юг — свыше четырех тысяч километров. Все границы нашей Российской Федерации находятся под защитой Вооруженных сил России. Мы всегда должны помнить лозунг: «кто с мечом к нам придет, тот от этого меча и погибнет». Мы — миролюбивые, но пядь земли своей не отдадим», — сказал Гонцов на митинге, посвященном Дню защитника отечества.

Ранее ФАН сообщал, что ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Муцалхан Муцалханов назвал правильным решение российских властей о признании независимости Донецкой и Луганской республик. В годы войны Муцалханов участвовал в боях за города Украины.

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Все новости / Общество / Мэр дагестанского Каспийска заявил, что Россия не отдаст ни пяди своей земли
россия дагестан вооруженные силы рф каспийск государственная граница
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