Мэр дагестанского Каспийска заявил, что Россия не отдаст ни пяди своей земли

Махачкала, 24 февраля. Мэр дагестанского Каспийска Борис Гонцов заявил, что российские границы находятся под надежной защитой армии. Страна никому не отдаст ни пяди своей земли, уверен он.

Политик напомнил, что Россия — крупнейшее по территории государство в мире. Он посоветовал держать в голове все попытки захвата российских земель, которые завершились крупными неудачами для врагов.

«Наша страна — самая крупная в мире: с запада на восток — более десяти тысяч километров, с севера на юг — свыше четырех тысяч километров. Все границы нашей Российской Федерации находятся под защитой Вооруженных сил России. Мы всегда должны помнить лозунг: «кто с мечом к нам придет, тот от этого меча и погибнет». Мы — миролюбивые, но пядь земли своей не отдадим», — сказал Гонцов на митинге, посвященном Дню защитника отечества.

Ранее ФАН сообщал, что ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Муцалхан Муцалханов назвал правильным решение российских властей о признании независимости Донецкой и Луганской республик. В годы войны Муцалханов участвовал в боях за города Украины.