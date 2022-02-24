Около 10 рейсов отменены или задерживаются в аэропорту Махачкалы

Махачкала, 24 февраля. В аэропорту дагестанской столицы отменены семь рейсов. Вылет и прилет еще трех самолетов задерживается.

На данный момент отменены авиарейсы из Махачкалы в Ростов-на-Дону, Бухару и Шереметьево, также отменен прилет из Перми, Челябинска, Москвы и Ростова-на-Дону. Задерживаются вылеты в Стамбул и Внуково, прилет из Минеральных Вод. Рейсы по остальным направлениям находятся в статусе ожидания.

Утром Росавиация объявила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России до 2 марта. В список вошли воздушные гавани Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя. Одновременно стало известно об отмене всех рейсов из аэропорта Волгограда. Авиарегуляторы уведомили авиакомпании об ограничении полетов в связи с военной операцией на Украине.

Ранее ФАН сообщал, что Махачкалу и узбекский город Бухара свяжет прямое авиасообщение. Первый самолет из Дагестана в Узбекистан отправился 20 января.