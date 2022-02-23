Психолог из Дагестана объяснила поведение детей-живодеров рукоприкладством родителей

Махачкала, 23 февраля. Проявление агрессии к животным или своим сверстникам в детском саду или в школе говорит о том, что ребенок подвергается физическому наказанию у себя дома. Так считает психолог из Дагестана Наида Акаева.

«Если мы видим, что дети на улице, в детском саду или в школе проявляют агрессию по отношению к своим сверстникам, кошкам, собакам, то они точно переживают агрессию и злость в семье», — сказала она.

Специалист объяснила, что применение физического наказания при воспитании ребенка по-разному сказывается на детях в зависимости от типа нервной системы. У детей с врожденной сильной психикой может наблюдаться психопатия (выражающаяся, в частности в насилии к животным), у детей с более слабой нервной системой возникают неврозы и страхи.

«Происходящее с ребенком зависит от типа нервной системы, с которой он родился. Дети с более чувствительным типом нервной системы, однозначно будут склонны к неврозам, невротизации личности, будут больше испытывать страхи. У детей с более сильным типом нервной системы могут развиваться патологии, психопатия», — уточнила Акаева.

Ранее ФАН сообщал, что абьюзера, который будет применять насилие по отношению к своей партнерше, можно распознать уже в начале отношений. По словам психолога Фатимы Омаровой, будущий тиран всегда пытается ограничить круг доверия своей жертвы.