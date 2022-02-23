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Выпирающий почти на половину проезжей части столб попал на фото в Махачкале
Происшествия
Выпирающий почти на половину проезжей части столб попал на фото в Махачкале
gov-murman.ru  / 

Махачкала, 23 февраля. На одной из улиц дагестанкой столицы электрический столб занимает почти половину проезжей части. Соответствующую фотографию распространил Telegram-канал «Черновик».

По его данным, столб стоит на улице Салаватова, в районе республиканской клинической больницы №1. Также неподалеку от этой улицы расположены центральная мечеть и исторический парк «Россия — моя история». На фотографии видно, что большая часть электрического столба находится на проезжей части узкой улицы.

«Махачкала, улицы Салаватова. Программа безопасные дороги?» — задается вопросом Telegram-канал.

Выпирающий почти на половину проезжей части столб попал на фото в Махачкале
telegram.org / @chernovik

Ранее ФАН сообщал, что в период с 2021 по 2023 годы Дагестан потратит более двух миллиардов рублей на ремонт и строительство автомобильных дорог. Также средства будут направлены на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

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россия дагестан дорога электрический столб
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