Защищавший Украину ветеран ВОВ из Дагестана назвал правильным решение о признании ДНР и ЛНР

Махачкала, 23 февраля. Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Муцалхан Муцалханов назвал правильным решение российских властей о признании независимости Донецкой и Луганской республик. Об этом ФАН сообщил депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.

По словам парламентария, его помощники навестили 98-летнего Муцалханова, который проживает в селе Султанянгиюрт Кизилюртовского района, и поздравили его с Днем защитника Отечества. Во время беседы они рассказали ветерану о признании Россией республик Донбасса независимыми.

«Муцалхан Алиевич был одним из тех солдат, которые стояли на страже украинских земель от немецко-фашистских захватчиков. Дальнейшая судьба этой страны ему до сих пор не безразлична. Ветеран с радостью воспринял известие о признании ДНР и ЛНР, и назвал это правильным решением», — отметил Гаджиев.

Муцалхан Муцалханов — единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны из Кизилюртовского района Дагестана. Он был призван на фронт в 19-летнем возрасте, с боями прошел половину Европы и встретил победу в Германии. Муцалханов также участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии, награжден орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями за боевые заслуги и медалью за отвагу.

«Ветеран рассказал, что защищал Киев, Львов, Харьков. Тогда погибло очень много наших ребят. Он высказал лишь одно пожелание — чтобы был мир, а молодое поколение не узнало ужасов войны», — добавил депутат Госдумы.

Ранее ФАН сообщал, что член отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Дагестане Ислам Гусейханов готов за свой счет принять 150 беженцев из Донбасса. Все расходы он берет на себя.