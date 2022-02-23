Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 февраля 18:47
18:46
Армия
Глава МИД Украины Кулеба: Киев на планирует наступательных действий в Донбассе
18:45
Происшествия
Автобус с пассажирами съехал в кювет на Вологодчине
18:45
Политика
Политолог Охрименко: У Зеленского есть шанс зачистить радикалов
18:45
Экономика
Еврокомиссия накладывает ограничения на торговлю с ДНР и ЛНР
18:45
Общество
Вирусолог Чумаков спрогнозировал шестую волну коронавируса в России через полгода
18:44
Политика
Непуганая кучка: политолог Кот заявил о катастрофе в рядах армии Украины
18:43
Общество
Сотрудница донецкого интерната рассказала об эвакуации детей из Донбасса в Россию
18:43
Экономика
Курс украинской гривны установил семилетний минимум
18:42
Весь мир
Телеканал CBS рассказал, как кризис в Донбассе ударит по кошелькам граждан США
18:42
Армия
Кулеба заявил об отсутствии у Украины планов по созданию ядерного оружия
Все новости

Защищавший Украину ветеран ВОВ из Дагестана назвал правильным решение о признании ДНР и ЛНР
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Защищавший Украину ветеран ВОВ из Дагестана назвал правильным решение о признании ДНР и ЛНР
duma.gov.ru  /  пресс-служба Государственной думы РФ

Махачкала, 23 февраля. Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Муцалхан Муцалханов назвал правильным решение российских властей о признании независимости Донецкой и Луганской республик. Об этом ФАН сообщил депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев.

По словам парламентария, его помощники навестили 98-летнего Муцалханова, который проживает в селе Султанянгиюрт Кизилюртовского района, и поздравили его с Днем защитника Отечества. Во время беседы они рассказали ветерану о признании Россией республик Донбасса независимыми.

«Муцалхан Алиевич был одним из тех солдат, которые стояли на страже украинских земель от немецко-фашистских захватчиков. Дальнейшая судьба этой страны ему до сих пор не безразлична. Ветеран с радостью воспринял известие о признании ДНР и ЛНР, и назвал это правильным решением», — отметил Гаджиев.

Муцалхан Муцалханов — единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны из Кизилюртовского района Дагестана. Он был призван на фронт в 19-летнем возрасте, с боями прошел половину Европы и встретил победу в Германии. Муцалханов также участвовал в освобождении Молдавии, Румынии, Югославии, Венгрии и Австрии, награжден орденом Отечественной войны II степени, многочисленными медалями за боевые заслуги и медалью за отвагу.

«Ветеран рассказал, что защищал Киев, Львов, Харьков. Тогда погибло очень много наших ребят. Он высказал лишь одно пожелание — чтобы был мир, а молодое поколение не узнало ужасов войны», — добавил депутат Госдумы.

Ранее ФАН сообщал, что член отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Дагестане Ислам Гусейханов готов за свой счет принять 150 беженцев из Донбасса. Все расходы он берет на себя.

Вернуться назад
Все новости / Обострение ситуации в ДНР и ЛНР / Защищавший Украину ветеран ВОВ из Дагестана назвал правильным решение о признании ДНР и ЛНР
россия дагестан ветераны вов признание лднр
Комментировать