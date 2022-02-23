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Депутат из Дагестана готов на личные средства разместить 150 беженцев из Донбасса
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Депутат из Дагестана готов на личные средства разместить 150 беженцев из Донбасса
Пресс- служба МЧС по Ростовской области  / 

Махачкала, 23 февраля. Член отделения партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в Дагестане Ислам Гусейханов готов свой счет принять 150 беженцев из Донецкой и Луганской республик. Все расходы он берет на себя.

«Член совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Ислам Гусейханов выразил готовность принять за свой счет 150 беженцев», — говорится в сообщении регионального отделения.

В СРЗП добавили, что полностью поддерживают решение о признании независимости ДНР и ЛНР. Члены партии окажут гуманитарную помощь беженцам.

«Это решение означает уважение к праву народов на самоопределение, солидарность с переживающим трагические события народом Донбасса», — заявили в отделении.

Накануне власти Дагестана сообщили, что готовы принять у себя около 600 беженцев из ДНР и ЛНР. Всего в регионы Северо-Кавказского федерального округа могут направить более трех тысяч человек из Донбасса. Во время предыдущей эскалации конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах власти Дагестана размещали беженцев на различных базах отдыха и в гостиницах.

Ранее ФАН сообщал, что депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев заявил о неизбежности западных санкций в отношении России. Они были бы введены вне зависимости от действий или бездействия Москвы, считает он.

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Все новости / Обострение ситуации в ДНР и ЛНР / Депутат из Дагестана готов на личные средства разместить 150 беженцев из Донбасса
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