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Дагестанский стоматолог рассказала о правильных зубных пастах, щетках и ополаскивателях
Общество
Дагестанский стоматолог рассказала о правильных зубных пастах, щетках и ополаскивателях
pixabay.com  /  PD

Махачкала, 23 февраля. Зубные пасты и ополаскиватели рта не должны содержать фтор и консерванты, считает стоматолог из Дагестана Умукусум Арбуханова. При этом щетина зубной щетки должна иметь определенные размеры, объяснила она.

По словам Арбухановой, перед покупкой зубной пасты необходимо изучить ее состав. Предпочтение стоит отдавать пастам, которые не содержат фтор, парабены, лаурилсульфат натрия, а также разного рода абразивные вещества — твердые полироли.

«Зубные пасты не должны содержать лаурилсульфат, парабены, фтор в большом количестве. Это очень важно, так как есть данные, что фтор очень вреден, его нужно исключить тем, у кого есть отклонения в работе щитовидной железы. Также необходимо исключить высокоабразивные зубные пасты, потому что они травмируют эмаль», — сказала стоматолог.

Она уточнила, что то же самое касается и состава зубных ополаскивателей. При выборе зубной щетки Арбуханова посоветовала обращать внимание на размер ее щетины.

«Здесь нет золотых стандартов, главное, чтобы ширина щетины зубной щетки была на уровне двух-трех зубов, но не более», — заявила специалист.

Ранее ФАН сообщал, что нарушение носового дыхания у детей может привести к неправильному росту зубов. Также результатом несвоевременного восстановления правильного дыхания может стать хронический отит.

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