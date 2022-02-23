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Депутат от Дагестана Гаджиев заявил об изначальной неизбежности антироссийских санкций Запада
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Депутат от Дагестана Гаджиев заявил об изначальной неизбежности антироссийских санкций Запада
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Признание Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик обеспечит безопасность жителей Донбасса, а западные санкции были бы введены при любом развитии ситуации. Такую точку зрения в беседе с ФАН высказал депутат Госдумы от Дагестана Абдулхаким Гаджиев.

«Граждане республик, наконец, реализуют свое право на безопасность, которое игнорировалось восемь лет Киевом. Россия и так постоянно находится под санкциями, и повод для их введения всегда найдется, независимо от действий или бездействия России относительно ситуации в Донбассе», — сказал парламентарий.

По его словам, Москва отстаивает права около 800 тысяч граждан России, проживающих в Донбассе. Более того, эти действия направлены на обеспечение национальных интересов.

«Без таких решительных шагов мы не можем рассчитывать на учет наших национальных интересов в выстраивании системы европейской безопасности», — считает депутат.

Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании ДНР и ЛНР. Между Москвой и руководством республик были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. На следующий день эти документы ратифицировали обе палаты российского парламента.

Ранее ФАН сообщал, что Республика Дагестан готова принять у себя около 600 беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Всего в регионы Северо-Кавказского федерального округа могут направить более трех тысяч человек из Донбасса.

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Все новости / Обострение ситуации в ДНР и ЛНР / Депутат от Дагестана Гаджиев заявил об изначальной неизбежности антироссийских санкций Запада
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