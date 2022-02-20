В Дагестане считают, что фигуристке Валиевой на Олимпиаде помешали соцсети

Махачкала, 20 февраля. Российской фигуристке Камиле Валиевой на Олимпиаде в Пекине в значительной степени помешали социальные сети. Такое мнение в беседе с ФАН высказал начальник управления по делам спорта, молодежной политики, культуры и туризма администрации дагестанского Каспийска Шамиль Магомедов.

По его словам, Валиева во время Игр оказалась под колоссальным психологическим давлением из-за допингового скандала и отменой церемонии награждения в командных соревнованиях. Причем в большей степени это давление исходило из соцсетей. Вне зависимости от того, какого характера посты о Валиевой размещались на различных интернет-платформах, само их количество негативно отражалось на психологическом состоянии 15-летнего подростка, считает Магомедов.

«Если бы не было такого освещения в соцсетях, то и давление спало бы. Раньше на олимпиадах тоже бывали случаи безобразного судейства, но сегодня, в век стремительного развития интернета, социальных сетей, давление, конечно, намного больше», — сказал представитель мэрии.

Он отметил, что у Валиевой есть шанс завоевать олимпийское золото и на следующих Играх. Насколько это удастся, зависит от самой фигуристки и ее психологической устойчивости.

«Она имеет шанс стать победительницей следующей Олимпиады. Конечно, тяжело будет вернуться. Она за эти дни пережила столько эмоций, сколько люди обычно переживают за десятилетия. Если она сможет все это переварить, собраться, то, я думаю, у нее будет медаль. Нужно учитывать, что эмоциональный ресурс человека не безграничный, а век фигуристок — не такой долгий», — заявил Магомедов.

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