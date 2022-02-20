Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 17:40
17:38
Экономика
Россиянам дали советы по покупке долларов с учетом колебаний курсов
17:36
Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин готов стать отцом
17:35
Происшествия
Тетя подозреваемого в убийстве продавщицы секс-шопа петербуржца назвала его спокойным
17:34
Шоу-бизнес
Певец Виктор Салтыков с пренебрежением высказался о первой жене
17:34
Происшествия
Два человека пострадали после вылета микроавтобуса СК в кювет под Калининградом
17:32
Происшествия
Грузовик врезался в движущийся поезд на переезде в Алтайском крае
17:31
Общество
Дмитрий Песков назвал неловкой ситуацию с Меркель и лабрадором Путина в 2007 году
17:31
Политика
Кремль сообщил детали переговоров Путина и Макрона
17:30
Армия
Госсекретарь США Блинкен: планы РФ и Белоруссии продолжать учения вызывают беспокойство
17:29
Весь мир
Американист Домрин сравнил слова Байдена о начале войны с анекдотом про живого пациента в морге
Все новости

Умер бывший военком Дагестана и советник командующего военного округа Тинамагомедов
Общество
Умер бывший военком Дагестана и советник командующего военного округа Тинамагомедов
president.e-dag.ru  /  Официальный сайт главы Республики Дагестан

Махачкала, 20 февраля. В столице Дагестана в возрасте 79 лет скончался бывший военный комиссар республики, генерал-лейтенант Магомед Тинамагомедов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В Махачкале 20 февраля на 80 году жизни скончался генерал-лейтенант армии Тинамагомедов Магомед Тинамагомедович», — говорится в сообщении.

Тинамагомедов был уроженцем села Нукуш Чародинского района Дагестана, выпускником Саратовского высшего командно-инженерного училища и Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. Должность военного комиссара он занимал в период с 1997 по 2009 годы, после чего стал советником командующего Северо-Кавказского военного округа.

Его заслуги были отмечены тремя орденами Мужества, а также другими государственными и ведомственными наградами. Кроме того, Тинамагомедову было присвоено звание мастера спорта по гандболу.

Ранее ФАН сообщал, что в Дагестане скончался заместитель регионального управления МЧС России Олег Халилов. Ему был 61 год.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Умер бывший военком Дагестана и советник командующего военного округа Тинамагомедов
россия дагестан генерал тинамагомедов военком северо-кавказский военный округ
Комментировать