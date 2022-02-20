Умер бывший военком Дагестана и советник командующего военного округа Тинамагомедов

Махачкала, 20 февраля. В столице Дагестана в возрасте 79 лет скончался бывший военный комиссар республики, генерал-лейтенант Магомед Тинамагомедов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«В Махачкале 20 февраля на 80 году жизни скончался генерал-лейтенант армии Тинамагомедов Магомед Тинамагомедович», — говорится в сообщении.

Тинамагомедов был уроженцем села Нукуш Чародинского района Дагестана, выпускником Саратовского высшего командно-инженерного училища и Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге. Должность военного комиссара он занимал в период с 1997 по 2009 годы, после чего стал советником командующего Северо-Кавказского военного округа.

Его заслуги были отмечены тремя орденами Мужества, а также другими государственными и ведомственными наградами. Кроме того, Тинамагомедову было присвоено звание мастера спорта по гандболу.

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