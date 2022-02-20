Коуч из Дагестана помогает женщинам разобраться в личной жизни при помощи гвоздестояния

Махачкала, 20 февраля. Тренер личностного роста из Дагестана Магомедрасул Вагабов помогает разобраться с проблемами в личной жизни человека с помощью гвоздестояния. Он уверен, что эту методику позаимствуют профессиональные психологи.

По словам Вагабова, стояние на гвоздях помогает проработать различные блоки в сознании людей и преодолеть многие жизненные барьеры. Чаще всего к этой методике в Дагестане прибегают женщины, испытывающие личные проблемы или трудности со своими родителями.

«Три основных запроса, с которыми к нам обращаются люди, — отношения с родителями, личные отношения и реализация в жизни. Это 80% проблем нашего населения на сегодняшний день. Около 90% из тех, кто к нам приходит, — женщины», — заявил коуч в эфире РГВК «Дагестан».

При этом Вагабов считает, что гвоздестояние в скором времени начнут применять в своей практике и психологи. По его мнению, эффективность этой методики очевидна.

«В ближайшее время многие психологи возьмут гвоздестояние на вооружение, так как это уникальная возможность проработать человека кратчайшим путем», — полагает тренер.

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