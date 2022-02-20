Власти Дагестана возрождают студенческие сельхозотряды

Махачкала, 20 февраля. Власти Дагестана намерены возродить студенческие сельскохозяйственные отряды, которые будут помогать аграриям при уборке урожая. Соответствующая практика уже отчасти применялась в прошлом году, сообщили ФАН в региональном минсельхозпроде.

По словам главы минмолодежи Дагестана Камила Саидова, системно привлекать студентов к работам на полях планируется уже в текущем году. При этом речь идет не только об учащихся северокавказской республики.

«Мы взаимодействуем с аграрным университетом для организации сельхозотрядов, которые будут помогать в период уборки урожая. В летний каникулярный период ребята смогут заработать, плюс тут есть и вопрос туризма — мы сможем приглашать ребят из других субъектов», — сказал министр.

Он заявил, что минмолодежи уже достигло договоренности в этом направлении с руководством Дагестанского государственного аграрного университета, а также рядом сельхозпредприятий региона. По его словам, студентам предоставят все необходимые для труда условия.

«Договорились уже с ректором университета, что в этом году будем активно это направление развивать. Есть предприятия, которые готовы принимать ребят в период уборки урожая, создать для них определенные условия проживания, питания», — отметил Саидов.

В пресс-службе минсельхоза Дагестана ФАН сообщили, что в период уборки урожая винограда 2021 года студенты Дагестанского государственного педагогического университета (ДГПУ) и аграрного колледжа уже помогали отраслевым предприятиям на полях. Такая необходимость возникла в связи с погодными условиями, которые вынудили форсировать уборочные работы.

«В разгар сбора винограда по республике прошли ливневые дожди, которые губительны для уже созревших ягод, так как лопаются от переизбытка влаги и начинают гнить. Необходимо было оперативно убрать урожай, и тогда студенты ДГПУ и аграрного колледжа из города Дагестанские Огни по собственной инициативе вызвались помочь виноградарям в Дербентском районе. В результате республика в прошлом году получила рекордный урожай винограда — около 238 тысяч тонн», — отметили в аграрном ведомстве.

Ранее ФАН сообщал, что в течение нескольких лет активисты регионального отделения движения «Волонтеры Победы» отреставрировали в Дагестане около 500 памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной. В республике были благоустроены почти все памятники и мемориалы, посвященные военным событиям.