Геолог из Дагестана оценил в 600 млрд долларов прибыль от нефти на шельфе Каспия

Махачкала, 20 февраля. Экономика России может получить около 600 миллиардов долларов от разработки нефти на шельфе Каспийского моря. Об этом заявил научный сотрудник института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Мумин Меликов.

«От разработки шельфа Каспия Россия получит чистыми 600 миллиардов долларов», — сказал он в эфире РГВК «Дагестан».

По словам ученого, всего на территории Дагестана насчитывается 51 месторождение нефти, газа и газоконденсата, 38 из которых сосредоточены в северной части республики. Меликов отметил, что добыча нефти из шельфа Каспия требует больших затрат, и пока соответствующие масштабные работы не проводятся, за исключением добычи в районе Астрахани.

Ранее Меликов заявил о неисчерпаемости нефтяных запасов на Земле. По его словам, среди ученых еще нет единого мнения относительно происхождения нефти и пополнения ее запасов в недрах планеты.