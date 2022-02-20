Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 февраля 11:34
11:31
Общество
Пожарные спасли 14 человек из горящего жилого дома в Новокузнецке
11:28
Экономика
В Ростовской области нашли способ ускорить выплаты беженцам из Донбасса
11:24
Происшествия
Белорусский КГБ обезвредил банду, которая готовилась сорвать референдум по Конституции
11:22
Общество
Украинский телеведущий Петров в прямом эфире оскорбил Путина и Лаврова
11:22
Общество
Спасатели в Самарской области вытащили из занесенной снегом хлебовозки трех человек
11:21
Весь мир
Бенин выставил в музее возвращенные Францией колониальные сокровища
11:20
Армия
Политолог Коновалов: Запад подталкивает Киев к диверсионной активности в Донбассе
11:16
Общество
Продажи снаряжения для рыбалки и охоты выросли в России перед Днем защитника Отечества
11:16
Общество
Беженцев из Донбасса размещают на территории стадиона «Локомотив» в Батайске
11:16
Шоу-бизнес
Волочкова хочет отсудить у Большого театра 95 млн рублей
Все новости

Геолог из Дагестана оценил в 600 млрд долларов прибыль от нефти на шельфе Каспия
Экономика
Геолог из Дагестана оценил в 600 млрд долларов прибыль от нефти на шельфе Каспия
Избирательная комиссия Калининградской области  / 

Махачкала, 20 февраля. Экономика России может получить около 600 миллиардов долларов от разработки нефти на шельфе Каспийского моря. Об этом заявил научный сотрудник института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Мумин Меликов.

«От разработки шельфа Каспия Россия получит чистыми 600 миллиардов долларов», — сказал он в эфире РГВК «Дагестан».

По словам ученого, всего на территории Дагестана насчитывается 51 месторождение нефти, газа и газоконденсата, 38 из которых сосредоточены в северной части республики. Меликов отметил, что добыча нефти из шельфа Каспия требует больших затрат, и пока соответствующие масштабные работы не проводятся, за исключением добычи в районе Астрахани.

Ранее Меликов заявил о неисчерпаемости нефтяных запасов на Земле. По его словам, среди ученых еще нет единого мнения относительно происхождения нефти и пополнения ее запасов в недрах планеты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Геолог из Дагестана оценил в 600 млрд долларов прибыль от нефти на шельфе Каспия
нефть россия дагестан каспийское море шельф каспия
Комментировать