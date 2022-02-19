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Более 400 млрд рублей планируют привлечь в экономику власти Дагестана к 2030 году
Экономика
Более 400 млрд рублей планируют привлечь в экономику власти Дагестана к 2030 году
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Махачкала, 19 февраля. Власти Дагестана до 2030 года намерены привлечь в экономику республики более 400 миллиардов рублей в виде инвестиций. Также в планах региональных чиновников создать до конца десятилетия 65 тысяч новых рабочих мест.

По словам главы минэкономразвития Дагестана Руслана Алиева, соответствующие индикаторы прописаны в региональной стратегии развития. При этом в качестве прорывных отраслей властями рассматриваются сельское хозяйство, туризм, промышленность и строительство.

«Реализация проектов в рамках модели экономического развития республики на период до 2030 года предусматривает объем инвестиций на 416 миллиардов рублей и создание 65 тысяч рабочих мест», — заявил Алиев на встрече с представителями общественной организации «Деловая Россия».

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана рассчитывают к 2030 году почти вдвое увеличить реальные зарплаты и доходы населения. Предполагается, что жители республики будут в среднем зарабатывать более 50 тысяч рублей в месяц.

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россия дагестан инвестиции рабочие места стратегия 2030
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